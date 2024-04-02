İstanbul'da PKK operasyonu! 5 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da PKK operasyonu! 5 zanlı yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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