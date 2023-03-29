Garanti BBVA 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor: Başvuru için son 3 gün

GARANTİ BANKASI 2023 PROMOSYON TUTARLARI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükselmesiyle birlikte Garanti Bankası da promosyon ödeme tutarlarında güncellemeye giden bankalar arasında yerini aldı. Garanti Bankasının en son promosyon ödeme tutarı en düşük emekli maaşı baz alınarak tasarlandığı için promosyon tutarlarında güncellemeye giderek, 4 bin 500 TL tutarında olan en düşük promosyon tutarını güncellenme sonrasında ise 6 bin 750 TL’ye yükselttiğini açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden edilen bilgilere göre promosyon ödemeleri ise şu şekilde;