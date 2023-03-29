Garanti BBVA 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor: Başvuru için son 3 gün
2022 de başlayan 2023 de etkisi altına alan promosyon rakamları artamaya devam ediyor. Yüksek promosyon ödemesi tutarını daha da yükselten banka kampanyasını resmen duyurdu. Başvuru için son 3 gün kaldı. Promosyon detayları işte sizlerle....
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükselmesiyle birlikte bankalar da promosyon ödemesinde güncellemeye gitti. Promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ederken, bir banka daha promosyon ödemesinde güncelleme yaparak tutarı yükseltti.
PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI
EYT yasasının kabul edilmesinden sonra bankalardan gelen promosyon tutarları artamaya başladı. Uzun süredir devam eden promosyon ödemesi ile ilgili haberler milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Promosyon kampanyaları en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ile birlikte aratmaya başladı. Banklar bünyesine müşteri katmak adına birbirleriyle yarışıyorken Garanti Bankasından promosyon ödemesi haberi geldi. Yapmış olduğu kampanyalar ile adından her daim söz ettiren Garanti Bankası yeni promosyon tutarlarını paylaşarak uyardı son 3 gün kaldı.
GARANTİ BANKASI 2023 PROMOSYON TUTARLARI
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükselmesiyle birlikte Garanti Bankası da promosyon ödeme tutarlarında güncellemeye giden bankalar arasında yerini aldı. Garanti Bankasının en son promosyon ödeme tutarı en düşük emekli maaşı baz alınarak tasarlandığı için promosyon tutarlarında güncellemeye giderek, 4 bin 500 TL tutarında olan en düşük promosyon tutarını güncellenme sonrasında ise 6 bin 750 TL’ye yükselttiğini açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden edilen bilgilere göre promosyon ödemeleri ise şu şekilde;
• Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.
• Emekli maaşı 3.500 ila 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL promosyon ödeme verilecek.
• Emekli maaşı 7.500 ila 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
• Emekli maaşı 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL promosyon ödemesi verilecek
Promosyon ödemesi alabilmek için tek yapmanız gereken emekli maaşınızı 3 yıl Garanti BBVA’dan alacağınıza dair taahhüt vermeniz olacaktır.
Kaynak: kamugundemi.com