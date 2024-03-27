Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi! "Oy almak için bizi kandırıyorlar"

Milyonlarca seçmen 5 gün sonra sandığa gidecek. Ancak, ülkenin geçim. Ekonomik krizden en fazla 16 milyon emekli olumsuz etkileniyor. Emekli Aylık artışı istedi. Erdoğan yönetimi promosyon açıklaması yaptı. Promosyon emeklilere derman olacak mı? Onlara kulak verdik...

Editör: Şevval İskender

31 Mart’a günler kala meydanlarda vaatler sıralanmaya devam ediyor. Yaklaşık 16 milyon emekli de ikna edilmeye çalışılıyor. Geçinemeyen emekliye son olarak, banka promosyonu ile belirsiz olan ek indirim sözü verildi.

Yerel seçime sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklentisiydi seyyanen zam, ancak açıklanan banka promosyonu oldu. Emekli ise bu duruma tepki gösteriyor.

Banka promosyonları emeklilerin hesaplarına 28 Mart Perşembe günü yatacak. Yetim aylığı alan emeklinin cebine ise 3 yıl için 5 bin lira girecek.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, sandığa günler kala emeklilere özel indirimler yapacaklarını açıkladı.

Emekliler dikkat! SGK açıkladı: 8 ila 12 bin lira ödenecek!Emekliler dikkat! SGK açıkladı: 8 ila 12 bin lira ödenecek!Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli # yerel seçim # seçim vaatleri # ak parti
Çok Okunanlar
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi!
Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi!
Viyana'da kabus gördük! Tam 6 gol yedik
Viyana'da kabus gördük! Tam 6 gol yedik
Öne Çıkanlar TFF Toplantısında konuşulanlar spor klüplerini çileden çıkardı | ULUSAL HABER TFF Toplantısında konuşulanlar spor klüplerini çileden çıkardı | ULUSAL HABER Projesiyle devlet desteği alan genç kadın çiftçi ailesinin çiçek serasını büyüttü! Projesiyle devlet desteği alan genç kadın çiftçi ailesinin çiçek serasını büyüttü!