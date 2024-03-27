Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi! "Oy almak için bizi kandırıyorlar"

31 Mart’a günler kala meydanlarda vaatler sıralanmaya devam ediyor. Yaklaşık 16 milyon emekli de ikna edilmeye çalışılıyor. Geçinemeyen emekliye son olarak, banka promosyonu ile belirsiz olan ek indirim sözü verildi.

Yerel seçime sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklentisiydi seyyanen zam, ancak açıklanan banka promosyonu oldu. Emekli ise bu duruma tepki gösteriyor.

Banka promosyonları emeklilerin hesaplarına 28 Mart Perşembe günü yatacak. Yetim aylığı alan emeklinin cebine ise 3 yıl için 5 bin lira girecek.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, sandığa günler kala emeklilere özel indirimler yapacaklarını açıkladı.