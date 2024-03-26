Emekliler dikkat! SGK açıkladı: 8 ila 12 bin lira ödenecek!

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi. Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankalara beyanname vermesi zorunlu. İşte promosyon alırken dikkat edilmesi gerekenler...

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

EMEKLİ PROMOSYONUNU ZAMLI ALMAK İÇİN NE YAPMALI

Kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonları yeni ücretlere otomatik güncellenmiyor. Zamlı promosyon emeklilerin banka şubelerini gidip güncelleme başvurusu yapması gerekiyor. ATV Haber'e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, sözleşme süresi dolmadan promosyon almak isteyen emekliler için "Cayma bedeli var bunun. 7 bin 500 lira almış, 1 yıldır da maaşını alıyor. Kalmış 2 yıl, bu emeklimiz 5 bin TL'yi iade edip 12 bin TL alacak" dedi.