Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 26 Mart 2024 altın fiyatları...

Sürekli artan hayat pahalılığı enflasyon ve parada yaşanan değer kayıplarıyla birlikte vatandaşlar yatırımlarını altın üzerinden yapıyor. Son dönemde artan altın talepleri ve altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? İşte 26 Mart 2024 altın fiyatları...

Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 26 Mart 2024 altın fiyatları...
Editör: Orhun Çoban
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ABD’de şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti.  Kritik enflasyon verisinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentileri azaldı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 2150 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 2245 lira seviyesini görmüştü. 

26 MART 2024 ALTIN FİYATLARI

Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 26 Mart 2024 altın fiyatları... - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 2.245,48
  • Gram altın satış: 2.245,66

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 3.982,00
  • Çeyrek altın satış: 4.170,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 7.892,00
  • Yarım altın satış: 8.096,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 15.929,00
  • Tam altın satış: 16.508,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 16.097,00
  • Cumhuriyet altını satış: 16.341,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 16.291,00
  • Ata altın satış: 17.312,00
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