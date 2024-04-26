Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi!

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez bir lig maçına 11'de oynadı. Milli futbolcu, 29. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi!
Editör: Yağmur Biçen
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Arda’nın sahaya çıktığı karşılaşma saat 22.00'de oynanmaya başlandı. 15. dakikada sarı kart gören Arda Güler, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

La Liga'da Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 11 puan önünde lider durumda. 

33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

SÜRE ALMAYA LAYIK


Real Sociedad maçından önce konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında,  "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık." ifadelerini kullanmıştı. 

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