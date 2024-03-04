Altını olanlar dikkat! Zirve yapacak... 4 Mart 2024 altın fiyatları

Altın hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başaran, altının sıkışmış bir durumda olduğunu belirterek altının çok daha fazla artacağını söyledi.

Başaran, “Altın da dolar gibi değil, altın çok iyi durumda, inanılmaz iyi durumda. Altın sıkışmış durumda, ons bazında ve gram bazında artacak. Dolayısıyla, şu anda biraz altına geçmek ve köşede beklemek mantıklı olabilir. Şu an borsa endeksine uygun çok fazla fon almak gerekmiyor, altın ağırlıklı fonlar tercih edilmeli. Altın güzel gözüküyor” dedi.

4 MART 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.101,97

Gram altın satış: 2.102,33

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.526,00

Çeyrek altın satış: 3.577,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.074,00

Yarım altın satış: 7.220,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 14.084,00

Tam altın satış: 14.397,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.374,00

Cumhuriyet altını satış: 14.592,00

ATA ALTIN NE KADAR?