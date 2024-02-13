Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yatırımcılara "Temkinli olun" uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek için harekete geçecek.

Bireysel yatırımcılar foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kar beklentisiyle hareket ederken yüksek risk alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermeye piyasalarında temkinli olması konusunda uyardı.

Şimşek, "Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor." dedi.

Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade etti.

Finansal Okuryazarlık Portalı ve ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projelerin hayata geçirilmesi de hedefleniyor.