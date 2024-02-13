Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki ikili temasları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Dubai'de bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşirken, görüşmenin detayları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesiyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarak, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadeleye devam edeceğini söylediği kaydedildi.