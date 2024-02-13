Devlet Bahçeli'den Ankara ve Kahire'ye Refah önerisi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır ziyareti siyasetin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Ankara ve Kahire’nin ortak hareketinin İsrail’in olası Refah operasyonuna ket vuracağını söyledi.

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a askeri operasyon yapma ihtimalinin iyice gün yüzüne çıktığı bir dönemde, Türkiye ile Mısır’ın kırgınlıkları, anlaşmazlığa neden olan konu başlıklarını bir kenara bırakarak bir araya gelmesi Ortadoğu’da dengeleri değiştirecektir. Türkiye ile Mısır’ın beraberce çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur. Buzların erimesi hem Türkiye’nin hem de Mısır’ın eşzamanlı olarak gücüne güç katacak, Doğu Akdeniz’den Etiyopya’ya kadar oluşacak yeni eksenin caydırıcılık özelliği tüm dikkatleri de üzerine çekecektir. Bu kritik ziyarette ticaret, enerji ve savunma alanlarında güçlü temas ve iş birliğinin doğması her iki ülkenin de çıkarınadır." dedi.

CHP'YE DEM PARTİ ELEŞTİRİSİ

Devlet Bahçeli, CHP’nin krize neden olay aday belirleme aşamaları ve gelen istifalarla dağılma sürecine girdiğini belirtti. DEM Parti ile olan iş birliği üzerinden tepkisini ortaya koyan Bahçeli, "Muhalefet siyasi iflas bayrağını utana sıkıla çekmiştir. DEM’in özelikle İstanbul’daki ayak oyunları sözde aday çıkarmaları sahne arkasında CHP ile el ele vermeleri hiçbir işe yaramayacaktır. Görevde iken ağır eleştirsek de sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğluy’nun ahı tutacaktır." dedi.

BAHÇELİ'DEN BÜYÜKERŞEN'E SERT TEPKİ

CHP'li Yılmaz Büyükerşen’in Osmanlı'nın beyaz tenli kadınlar için Avrupa'ya sefer düzenlediği yönündeki sözlerine de sert çıkan Bahçeli, "CHP milli manevi değerlerimiz ile çatışma halindedir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’in beyni sulanmamış ise tekrarından yüzümüzün kızaracağı sözleri CHP’nin maalesef özetidir." ifadelerini kullandı.