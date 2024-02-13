Antalya'ya 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi! Sel felaketiyle ilgili Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini iyice artıran şiddetli yağışlar sel afetine neden oldu. Birçok bölgede ev ve iş yerlerini sular basarken, cadde ve sokaklarda da ağaçlar devrildi, araçlar sular altında kaldı.

Bölgede yaşanan felaket ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile AFAD Başkan Yardımcısı ve Afetlere Müdahale Genel Müdürünün Antalya'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti: