CHP'de peş peşe istifalar! 2 isim daha partiden ayrıldı
Yerel seçimlere yönelik aday tartışmalarının yoğun bir şekilde yaşandığı CHP'de peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. Gürsel Tekin'in istifasının ardından, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da CHP'den istifa etti.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, aday tartışmalarıyla çalkalanan CHP'de peş peşe istifalar yaşanıyor.
Eski CHP Genel Sekreteri ve eski milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı son açıklamayla parti yönetimine eleştirilerde bulunarak CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
2 İSİM DAHA PARTİDEN AYRILDI!
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Soner Çetin, açıklamasında, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Görevini yaparken partisinin bayrağını "en yükseğe çıkarmayı hedeflediğini" vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:
- Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez.
CHP, mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yerine Emrah Kozay'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.
CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da partisinden istifa etti. CHP'de Seyhan Belediyesi Başkan Adayı olarak Oya Tekin'i göstermişti.
CHP'DE KRİZ BÜYÜYOR!— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 13, 2024
💥CHP Parti Meclisi toplantısı sonrası peş peşe istifalar geldi. pic.twitter.com/a504BrWRLp