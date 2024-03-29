Hesaplarınızı kontrol edin! 142 milyon TL hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Hesaplarınızı kontrol edin! 142 milyon TL hesaplara yattı
Hesaplarınızı kontrol edin! 142 milyon TL hesaplara yattı
Editör: Uğur Çam

Bakanlığın sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olması dilenen açıklamada, "Toplam 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminat desteği 90 milyon 346 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 milyon 128 bin lira ve damızlık ana arı desteği 108 bin lira oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çiftçi # destek # tarım ve orman bakanlığı
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