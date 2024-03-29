Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrenci minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Editör: Uğur Çam

Alınan bilgilere göre, Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrası mevkiinde Adil S. idaresindeki 56 BA 802 plakalı öğrenci minibüsü devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerde İsmail Saçi hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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