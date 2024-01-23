Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayanlar dikkat! Bu gece geliyor...

Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayan vatandaşlar için önemli uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Kuvvetli kar yağışı bu gece başlıyor. Bakın ne kadar süre devam edecek...

Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayanlar dikkat! Bu gece geliyor...
Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayanlar dikkat! Bu gece geliyor...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayan vatandaşları, gelecek olan kuvvetli kar yağışı onusunda uyardı. Meteoroloji Doğu Anadolu'daki bu illerde yaşayan vatandaşların, kar yağışı esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini iletti.

HAKKARİ, SİİRT, ŞIRNAK VE VAN'DA YAŞAYANLAR DİKKAT

Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayanlar dikkat! Bu gece geliyor... - Resim : 1

Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayanlar vatandaşlar hakkında önemli uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda devam eden kar yağışının, bu geceyle yarın akşam saatleri arasında Hakkari geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da yaşayanlar dikkat! Bu gece geliyor... - Resim : 2

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kar yağışı
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