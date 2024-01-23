O adalarda 6.3 büyüklüğünde deprem!

USGS açıkladı. Adalar topluluğu olan Vanuatu açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. İşte ayrıntılar...

O adalarda 6.3 büyüklüğünde deprem!
O adalarda 6.3 büyüklüğünde deprem!
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Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu olan Vanuatu’nun başkenti Port Vila’nın 43 kilometre güneybatısında yaklaşık 40 kilometre derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

O adalarda 6.3 büyüklüğünde deprem! - Resim : 1

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Dünya tarihindeki en büyük 5 depremDünya tarihindeki en büyük 5 depremYaşam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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