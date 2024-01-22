Dünya tarihindeki en büyük 5 deprem

Tarihte yaşanmış en büyük depremlerin büyüklükleri insanlar tarafından merak ediliyor. Her biri farklı ülkelerde gerçekleşmiş olan bu 5 depremin hepsi 9.0 ve üzeri şiddetinde. İşte dünya tarihinde görülmüş en büyük 5 deprem listesinin ayrıntıları...

DÜNYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK 5 DEPREM

1. Şili, Valdivia: 22 Mayıs 1960, 9,5 büyüklüğünde,

2. Alaska: Prince William Sound, 28 Mart 1964, 9.2 büyüklüğünde,

3. Endonezya: Sumatra, 26 Aralık 2004, 9.1 büyüklüğünde,

4. Japonya: Sendai, 11 Mart 2011, 9.0 büyüklüğünde,

5. Rusya: Kamçatka, 4 Kasım 1952, 9.0 büyüklüğünde.