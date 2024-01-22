Dünya tarihindeki en büyük 5 deprem

Dünya tarihindeki en büyük depremlerin hangileri olduğu vatandaşların merak konusu haline geldi. Bakın dünya tarihindeki en büyük 5 deprem hangileri...

Dünya tarihindeki en büyük 5 deprem
Dünya tarihindeki en büyük 5 deprem
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Tarihte yaşanmış en büyük depremlerin büyüklükleri insanlar tarafından merak ediliyor. Her biri farklı ülkelerde gerçekleşmiş olan bu 5 depremin hepsi 9.0 ve üzeri şiddetinde. İşte dünya tarihinde görülmüş en büyük 5 deprem listesinin ayrıntıları...

DÜNYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK 5 DEPREM

en büyük 5 deprem

1. Şili, Valdivia: 22 Mayıs 1960, 9,5 büyüklüğünde,

2. Alaska: Prince William Sound, 28 Mart 1964, 9.2 büyüklüğünde,

3. Endonezya: Sumatra, 26 Aralık 2004, 9.1 büyüklüğünde,

Dünya tarihindeki en büyük 5 deprem - Resim : 2

4. Japonya: Sendai, 11 Mart 2011, 9.0 büyüklüğünde,

5. Rusya: Kamçatka, 4 Kasım 1952, 9.0 büyüklüğünde.

Orada 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiOrada 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiDünya
# deprem
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