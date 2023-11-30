Hükümetin Asgari Ücret Oyununa Tepki

Tür-İş Başkanı Ergün Atalay, konfederasyonun 24. Olağan Genel Kurulu'nda asgari ücrete ilişkin açıklamalar yaptı.



Atalay, senede bir kez yapılması planlanan asgari ücret zammına ilişkin, “ Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin" dedi.



Türk İş başkanı“O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz ”dedi.



Asgari ücretin en büyük sözleşme olduğunu belirten Altay, yetkililerin kendilerini yok saymamasını istedi.