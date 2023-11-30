İBB 715 Milyon Dolar Borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk yerel yönetim yeşil tahvil ihracını büyük borçlanmayla yaptı.



5 yıl vadeli toplam 715 milyon dolar tutarındaki tahvil Londra Borsası’nda ihraç edildi.



Bu borçlanmanın en dikkat çekici yanı ise yüzde 10 buçuk faiz oranı.



Türkiye'nin CDC yüzde 3'lerdeyken İBB'nin bu kadar yüksek faizle borçlanması "başarısızlık" olarak nitelendiriliyor.



İBB Finans Müdürü Neslihan Vural, yaptığı açıklamada "Yerel yönetimler finansman sağlarken, merkezi hükümetin borçlandığı oranın 2 puan üzerinde borçlanır. Devletin bu finansman kalemlerinde borçlanma oranı yüzde 9,30 iken biz 10,50 ile borçlandık” dedi.