Erdoğan'dan Yerel Seçim Mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu. Yerel seçime hazırlık mesajları veren Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirdi.

Erdoğan'dan Yerel Seçim Mesajı

 MHP ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakta birlik vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Erdoğan, yerel seçime hazırlık mesajı verdi.

Kararlı mesajlarına karşılık salondan beklediği heyecanı bulamadı. Erdoğan tepki gösterince, il başkanları ayağı kalkıp alkışladı.

Muhalefeti de eleştirdi Cumhurbaşkanı.

MHP ve AK Parti 50+1 gerginliği var. İttifaktaki son durum merak edilirken Erdoğan, görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

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# cumhurbaşkanı erdoğan # yerel seçim
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