Erdoğan'dan Yerel Seçim Mesajı

MHP ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakta birlik vurgusu yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.



Erdoğan, yerel seçime hazırlık mesajı verdi.



Kararlı mesajlarına karşılık salondan beklediği heyecanı bulamadı. Erdoğan tepki gösterince, il başkanları ayağı kalkıp alkışladı.

Muhalefeti de eleştirdi Cumhurbaşkanı.



MHP ve AK Parti 50+1 gerginliği var. İttifaktaki son durum merak edilirken Erdoğan, görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.