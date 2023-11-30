Yeniden Refah’tan İttifak Çıkışı

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhur ittifakıyla ilgili sorulan soruya “Biz AK Parti’yi kaybettirmemek için kurulmuş bir parti değiliz” yanıtını verdi.



2024 Yerel Seçimleri için siyasi partilerde takvim hızla ilerliyor.



Bir önceki seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi’nin basın toplantısında da gündem yerel seçimdi.



Toplantının gündeminde ekonomi de vardı.



