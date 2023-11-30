Gazze'de Ateşkes Yeniden Uzatıldı

Gazze Şeridi'nde insani ara bir kez daha uzatıldı.



Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı. Hamas ise 10 İsrailli esir ile 4 Taylandılıyı serbest bıraktı. İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinliler, yüzlerce kişi tarafından karşılandı.



Ayrıca HAMAS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak iki Rus vatandaşı mahkumu serbest bıraktığını duyurdu. HAMAS da yapılan açıklamada Rusya'nın Filistin davasını destekleme konusundaki tutumunu takdir edildiği vurgulandı.



Gazze'de direniş sürerken İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki direnişi kırmaya çalışıyor. Ofer Askeri Hapishanesi'nin önünde Filistinli mahkumları bekleyenlerin üzerine ateş açıldı. Bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.



Filistin direnişçilerinin eylemleri sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına aldı. Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 365'e ulaştı.

İşgalci İsrail'in baskınları da sürüyor. İsrail zırhlı araçları Beytuna beldesindeki bir minibüsü sürükledi. Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıdaysa 3 İsraillinin öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı.



HAMAS'ın Gazze direnişiyle İsrail'e karşı savaşa girdiğini duyuran Yemen'in eylemleri İsrail ve ABD'yi zorluyor. ABD güçleri, Yemen'den gönderilen kamikaze dronun Kızıldeniz üzerinde düşürüldüğünü duyurdu. Kamikaze dronun, bölgeye askeri ekipman taşıyan 2 askeri gemiye eskortluk yapan "USS Carney"e yaklaştığı sırada düşürüldüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.