İyi Parti Ve CHP İş Birliği Mi Yapacak?

Akşener iş birliği teklifini, partisinin Genel İdare Kurulu’nda değerlendireceğini belirtti.



Genel seçimlerde başarıya ulaşamayan ittifak formülü şimdi yerel seçim için muhalefetin gündeminde.



Kısa bir süre önce “abla-kardeş ilişkimiz partilerimizin arasındaki buzları eritebilir” açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.



Görüşmenin ardından iki genel başkan kameralar karşısına geçti. Akşener, Özgür Özel’in yerel seçimlerde iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu toplantısında ele alacaklarını belirtti.



Öte yandan Özel-Akşener görüşmesi öncesinde Zafer Partisi’nden de İyi parti ile seçim işbirliği çıkışı geldi. Partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akşener’e anlaşmazlıkları bırakıp ittifak kurmayı teklif etti.