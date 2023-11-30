İstanbul Devlet Opera Ve Bale'sinden Don Giovanni Operası AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği, Mozart'ın bestelediği "Don Giovanni" operası, Atatürk Kültür Merkezinde izleyicisiyle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera Ve Bale'sinden Don Giovanni Operası AKM'de

Opera dünyasının başyapıtları arasında sayılıyor.

Mozart’ın bestelediği Don Giovanni operası AKM’de ön gösterime giriyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği eser orkestranın da eşlik etmesiyle eşsiz bir görsel ve müzik şöleni yaşatacak.

Aytaç Manizade’nin rejisörlüğünü yaptığı oyunda AKM sahnesi ilk defa teknik açıdan Don Giovanni eserinde kullanılacak.

Tüm operaların operası olduğu iddia edilen oyun bu akşam ve 6 Aralık’ta AKM’de izleyicisiyle buluşacak.

Asya'dan Afrika'ya 7 Kıtadan HaberlerAsya'dan Afrika'ya 7 Kıtadan HaberlerDünya
# 5. uluslararası istanbul bale yarışması
Çok Okunanlar
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
Öne Çıkanlar HÜKMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINDA YANLIŞ OLAN NE? | Hakan Topkurulu | BÜYÜTEÇ | Ulusal Kanal HÜKMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINDA YANLIŞ OLAN NE? | Hakan Topkurulu | BÜYÜTEÇ | Ulusal Kanal Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!