İstanbul Devlet Opera Ve Bale'sinden Don Giovanni Operası AKM'de

Opera dünyasının başyapıtları arasında sayılıyor.



Mozart’ın bestelediği Don Giovanni operası AKM’de ön gösterime giriyor.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği eser orkestranın da eşlik etmesiyle eşsiz bir görsel ve müzik şöleni yaşatacak.



Aytaç Manizade’nin rejisörlüğünü yaptığı oyunda AKM sahnesi ilk defa teknik açıdan Don Giovanni eserinde kullanılacak.



Tüm operaların operası olduğu iddia edilen oyun bu akşam ve 6 Aralık’ta AKM’de izleyicisiyle buluşacak.