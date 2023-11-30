Asya'dan Afrika'ya 7 Kıtadan Haberler



Kissinger ABD'nin Çin ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde belirleyici olurken, ismi göz yumduğu veya izin verdiği pek çok zulüm, ölüm ve tartışmalı kararla anılıyor.



Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Rus ordusunun Kupiansk yönünde Ukrayna ordusunun saldırısını püskürttüğünü, Donetsk'te bir köyün kontrolünü yeniden ele geçirdiğini ve Zaporizhzhia yönünde Ukrayna ordusunun üç tugayını bozguna uğrattığını duyurdu.



Rus ordusunun bir miG-29 ve bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğü ve Ukrayna ordusuna ait çok sayıda füze ve roketi önlediği belirtildi. Bakanlık, Donetsk'te Ukrayna ordusuna ait altı topçu sistemi, bir elektronik harp mevzisi ve bir mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Katar ziyareti tartışmalara neden oldu.



Alman basını, Steinmeier'ın Katar'a inişinde uçakta 30 dakika bekletildiğini yazdı.



Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.



ABD'nin Suriye'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin yakınları, suçlulardan hesap sorulmasını ve tazminat talep ediyor.



ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Suriye'de DEAŞ ile mücadele adı altında 2014-2020 yıllarında düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 51 sivil hayatını kaybetti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, uzaya gönderdiği askeri casus uydu ile ABD'nin San Diego, Japonya ve Mısır'daki askeri üslerini görüntüledi.



Lider Kim Jong-un da Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden alınan fotoğrafları inceledi.



Kazakistan’ın Almatı şehrinde bir pansiyonda çıkan yangında, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer yabancıların 2’sinin Rusya, 2'sinin Özbekistan vatandaşı olduğunu açıkladı.



Açıklamada, yangın sırasında pansiyonda bulunan 72 kişiden 59’unun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Google Kanada hükümetine yılda 74 milyon dolar ödeyecek.



Kanada hükümeti, Google ile "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında, ülkeye her yıl yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmasında anlaştıklarını bildirdi. Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor. Kanadalılar, Meta hesaplarındaki yerli ve yabancı medya kuruluşlarının haber içeriklerine erişim sağlayamıyor.