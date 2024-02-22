Kamu işçileri yüzde 49,25 zam istiyor! Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan konuştu

Kamuda istihdam edilen yaklaşık 700 bin işçinin maaşına yapılan yüzde 32,57’lik artış çalışanları memnun etmedi. Kamu işçileri memurlara verilen yüzde 49,25’lik zammı talep edtti.

"Vatan yoksa hiçbir şey yok. Vatan yoksa aldığınız paranın da emeğin de karşılığı yok."

"Yüksek enflasyon 6 ay sonra maalesef o zamların alım gücünü ortadan kaldırıyor."

Öz Orman İş Sendikası Ankara Kızılcahamam’da 55. Temsilciler Eğitim Toplantısı düzenledi. Programa Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, kamu işçisine yapılan yüzde 32,57’lik ek zamma değindi. Aslan, yapılan artışın yetersiz kaldığını belirtti, kamu işçisinin talebini açıkladı.

"Hükümetimizden biz şunu bekliyorduk, memurlarımıza emeklilerimize verilen yüzde 49,25'lik zammın kamu işçisine verilsin. Hala arkadaşlarımızın yüzde 49,25'lik zam beklentisi var."

Aslan, iş kollarında yaşanan diğer sorunları da gündeme getirdi.