Kamu işçileri yüzde 49,25 zam istiyor! Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan konuştu
Kamu işçisi, beklentilerin altında kalan yüzde 32,57’lik ek zammı kabul etmiyor. Öz Orman İŞ Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, memur ve emeklilere verilen yüzde 49,25 zammın kamu işçisine de yansıtılmasını istedi.
Kamuda istihdam edilen yaklaşık 700 bin işçinin maaşına yapılan yüzde 32,57’lik artış çalışanları memnun etmedi. Kamu işçileri memurlara verilen yüzde 49,25’lik zammı talep edtti.
"Vatan yoksa hiçbir şey yok. Vatan yoksa aldığınız paranın da emeğin de karşılığı yok."
"Yüksek enflasyon 6 ay sonra maalesef o zamların alım gücünü ortadan kaldırıyor."
Öz Orman İş Sendikası Ankara Kızılcahamam’da 55. Temsilciler Eğitim Toplantısı düzenledi. Programa Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, kamu işçisine yapılan yüzde 32,57’lik ek zamma değindi. Aslan, yapılan artışın yetersiz kaldığını belirtti, kamu işçisinin talebini açıkladı.
"Hükümetimizden biz şunu bekliyorduk, memurlarımıza emeklilerimize verilen yüzde 49,25'lik zammın kamu işçisine verilsin. Hala arkadaşlarımızın yüzde 49,25'lik zam beklentisi var."
Aslan, iş kollarında yaşanan diğer sorunları da gündeme getirdi.
"5 yıllık işçi ile 25 yıllık işçi arasında ücretler neredeyse birleşti. İş yerlerinde bir rahatsızlık doğurmaya başladı. Diğer bir hususumuzda TİGEM ve Orman Genel Müdürlüğü işçilerimizin çalışma süreleridir. Bu çalışma süreleri 45 saati geçmektedir. Yeni bir düzenleme ile çalışma sürelerinin 40 saate indirilmesi önem arz etmektedir."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi