Kamu İşçisi Seyyanen Zam İstiyor! Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Açıklamalarda Bulundu

Kamu işçileri, emekli memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam istiyor.

Memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zam sonrası kamu işçilerinden açıklama geldi. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın kamu işçisine de verilmesini istedi.

Settar Aslan, "Bu arada en düşük işçi maaşı da 18 bin lirada kaldı arada 14.000 liralık bir makas açığı var. Bu makas açığı iş yerlerinde iş barışını zedeliyor, zoru bozuyor. Memurlara verilen seyyara 8.000.000 kamuda zam, kamuda çalışan işçilere de verilmelidir." dedi.

Sendika Genel Başkanı, bazı sendikaların maaşlardaki iyileştirmeler için grev kararı almasını da değerlendirdi, "Grev Sözün bittiği yerde Başlar. Burada henüz söz bitmedi. İletişim kanalları çalışıyor iletişim kanalları kapalı olsa dersiniz başka çare kalmadı eylem yaparım grev kararı alalım dersiniz." dedi.

Aslan, düşük aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de zam yapılması gerektiğini vurguladı.