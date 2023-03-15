Kamudaki 700 bin işçiye zam yolda: İlk rakamlar geldi

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu.