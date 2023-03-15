Kamudaki 700 bin işçiye zam yolda: İlk rakamlar geldi
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlanırken TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi belli oldu. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek.
İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen görüşmelere kaldığı yerden devam ediyor.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu.
İki konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada, 2023-2024 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne ilişkin ortak taleplerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) iletildiği belirtildi.