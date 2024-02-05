Konutta yeni nesil kooperatifçilik

Artan maaliyetler tüketicileri kooperatiflere yönlendirdi. Yüksek faiz ve konut fiyatlarındaki artışla birlikte konut sektöründe yeni nesil kooperatifçilik projeleri de dikkat çekiyor. Bu prensiple yola çıkan bazı firmalar vatandaşlara avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

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Ev sahibi olmak isteyenler gözünü yeni nesil kooperatiflerine çevirdi. Yeni nesil kooperatifçilik sistemiyle konut ihtiyacı en az maliyetle karşılanıyor.

Maliyetine konut prensibiyle hayata geçirilen sistemle ev hayali kuranlara, avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor.

Yeni nesil yapı kooperatifçiliğinin öncülerinden biri olan Hava Kent Yapı Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, "Artan maliyetler tüketicileri kooperatifçiliğe yönlendirdi." dedi.

Hava Kent Yeni Nesil Yapı Kooperatifçilik ile İstanbul Arnavutköy’de yapılan proje, dünyanın en prestijli mimari ödüllerinden olan European Property Awards 2022’de, Toplu Konut Mimarisi kategorisinde de birincilik ödülüne layık görüldü.

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