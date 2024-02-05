Kupa maçlarının hakemleri açıklandı! İşte zorlu maçları yönetecek isimler

Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte TFF'nin açıklamasına göre, zorlu müsabakalarda görev yapacak hakemlerin isimleri...

Kupa maçlarının hakemleri açıklandı! İşte zorlu maçları yönetecek isimler

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. 6-7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak maçlar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, zorlu karşılaşmalarda görev yapacak isimler kamuoyuna duyuruldu.

İşte TFF'nin açıklamasına göre maçlarda düdük çalacak hakemler:

6 Şubat Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte oynanacak karşılaşmaların tarihleriZiraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte oynanacak karşılaşmaların tarihleriSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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