Kredi Kartlarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yolda! Taksit Sayısı İçin İlave Önlem Alınacak

Kredi kartına taksite ilave önlemler geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda kredi kartıyla ilgili de madde de var.

Öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşviklerin geliştirileceği de belirtildi.