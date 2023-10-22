Kredi Kartı Faiz Oranlarını Kim Belirler? Faiz Oranları Değişti!

Kredi kartları, günümüzde en yaygın kullanılan ödeme yöntemleri arasında yer almaktadır. Kredi kartları ile yapılan alışverişlerde, bankalar tarafından faiz uygulanmaktadır. Bu faiz oranları, tüketicilerin kredi kartlarını kullanırken dikkat etmesi gereken önemli bir faktördür.

Peki, Kredi Kartı Faiz Oranlarını Kim Belirler?

Türkiye'de kredi kartı faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) belirlemektedir. TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını aylık olarak ilan etmektedir. Bu oranlar, kredi kartlarının taksitli alışveriş ve nakit çekim işlemlerinde uygulanacak olan akdi faiz oranlarıdır. TCMB, kredi kartı faiz oranlarını belirlerken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmaktadır:

Faiz piyasalarındaki gelişmeler

Enflasyon

Ekonomik büyüme

Bankacılık sektörü riskleri

TCMB, kredi kartı faiz oranlarını yükselterek, kredi kartı kullanımını azaltmayı ve enflasyonu kontrol altına almayı amaçlamaktadır. 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, kredi kartlarında uygulanacak azami faiz oranları şu şekildedir:

Akdi faiz oranı (taksitli alışveriş ve nakit çekim): %3,26

Gecikme faiz oranı (taksitli alışveriş ve nakit çekim): %3,56

Bankalar, TCMB tarafından belirlenen azami faiz oranlarının altında da faiz uygulayabilmektedir. Ancak, bankaların uygulayacağı faiz oranları, kredi notu, gelir durumu ve diğer faktörlere göre değişebilmektedir.

Kredi Kartı Faiz Oranları Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı faiz oranları, kredi kartının kalan bakiyesi üzerinden hesaplanır. Kredi kartı faizi, aylık olarak hesaplanır ve her ay, kartın son ödeme tarihi itibarıyla kalan bakiyesi üzerinden uygulanır. Kredi kartı faizi, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kredi kartı faizi = (Kalan bakiye * Faiz oranı) / 12

Kredi Kartı Faiz Oranları Nasıl Düşürülebilir?

Kredi kartı faiz oranlarını düşürmek için, aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:

Kredi notunu yükseltmek

Kredi kartı borcunu düzenli olarak ödemek

Düşük faizli bir kredi kartına başvurmak

Kredi kartı borcunu taksitlendirmek

Sonuç olarak, kredi kartı faiz oranları, Türkiye'de TCMB tarafından belirlenmektedir. Bu oranlar, kredi kartlarının taksitli alışveriş ve nakit çekim işlemlerinde uygulanmaktadır. Kredi kartı faiz oranlarını düşürmek için, kredi notunu yükseltmek, kredi kartı borcunu düzenli olarak ödemek ve düşük faizli bir kredi kartına başvurmak gibi yöntemler uygulanabilir.