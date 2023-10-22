Bilal Yakınbaş Kimdir? Vefat mi Etti?

Bilal Yakınbaş kimdir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Bugün öğle saatlerinde mecliste kalp krizi geçirerek vefat eden gazeteci Bilal Yakınbaş meslektaşlarını ve yakınlarını hüzne boğdu.

Bilal Yakınbaş Kimdir? Vefat mi Etti?
Bilal Yakınbaş kimdir
Editör: Hasan Erdem Çelik

Bilal Yakınbaş kimdir diye merak ediliyor. Yakınbaş bugün öğle saatlerinde Ankara'da TBMM'de bir haberi takip ederken aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yakınbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınbaş gazetecilik kariyerine 1990'lı yıllarda başladı. Uzun yıllar Meclis muhabirliği yapan Yakınbaş, Türkiye'deki önemli siyasi gelişmeleri yakından takip etti. Yakınbaş'ın vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Bilal Yakınbaş Kimdir? Kariyerinde Neler Yaptı?

Yakınbaş, gazetecilik kariyerine 1990'lı yıllarda yerel bir gazetede muhabir olarak başladı. 1995 yılında Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı ve 2002 yılından itibaren Anadolu Ajansı'nda Meclis muhabiri olarak görev yaptı. 20 yılı aşkın kariyerinde Türkiye'deki önemli siyasi gelişmeleri yakından takip etti. TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar gibi siyasetin önde gelen isimleriyle yaptığı röportajlar geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edildi. Yakınbaş'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

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