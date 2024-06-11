Kripto varlıklarda FED kararı öncesi kriz

Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paraların fiyatları, bu kritik karar öncesinde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fed'in faiz oranlarını artırma ya da sabit tutma kararı, piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilir.

ABD’de işlem gören 11 spot Bitcoin ETF’i dün 65 milyon dolara yakın net çıkış kaydederken dün sabit kalan Bitcoin, günün ilk saatlerinde başlayan düşüşle 67.500 dolara kadar geriledi.

Son haftalarda ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine gitme olasılığını düşürdü. Bu durum, kripto paralar üzerinde baskı yaratarak fiyatlarda düşüşe neden oldu. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi durumunda kripto varlıklarda daha fazla değer kaybı yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Diğer yandan, Avrupa'da yaşanan ekonomik belirsizlikler ve ABD doları karşısında Euro'nun değer kaybetmesi de kripto piyasalarını etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor. Kripto paraların, geleneksel finansal varlıklardan bağımsız hareket etme eğilimi, onları bu tür makroekonomik gelişmelere karşı hassas kılıyor.

Yarın açıklanacak Fed faiz kararı, kripto varlıklar için kritik bir dönüm noktası olabilir. Yatırımcılar, faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamaları da yakından takip edecek. Kripto piyasalarında volatilitenin artması beklenirken, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri öneriliyor.

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