LPG İthalatı Ağustosta Yüzde 42 Arttı

Türkiye'nin ağustos ayında yaptığı LPG ithalatında önemli oranda artış kaydedildi. LPG ithalatı ağustosta yıllık bazda yüzde 42 arttı.

LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 391 bin 593 ton oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 30,4 azalarak 18 bin 966 tona geriledi.

Yine Ağustos ayındaki satışlarda yüzde 82,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,9 ile tüplü LPG ve yüzde 3,7 ile dökme LPG satışları izledi.