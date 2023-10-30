Google'da Dolar Hatası! Panik Satışlar Yüzde 4'lük Düşüş Yarattı

Google'da dolar hatası sonrası kripto yatırımcıları satışa geçti.

Arama motoru Google'da yaşanan dolar hatası kısa sürede gündem oldu. Doların ne kadar olduğunu aratanlar, Google'da 24,05 lira olduğunu gören yatırımcılar kısa süreli panik yaşadı.

Özellikle kripto para piyasasında yaşanan panik satışları yüzde 4'lük düşüşe neden oldu.

Düzeltiden hatayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.