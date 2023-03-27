Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile bu yıl bayram ikramiyeleri 1100 liradan 200 liraya yükseltiliyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkması ve bayram ikramiyesinin yükseltilmesine dair kanun teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek.
2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan, 2021 yılında 1100 liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkartıldı.
AK Parti thttps://www.ulusal.com.tr/yasam/eyt-basvuru-sonuclari-nasil-ogrenilir-eyt-basvuru-sonucu-sorgulama-ekrani-15021949arafından TBMM'ye sunulan ve içerisinde en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin de 2 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na geliyor.
Peki 2 bin liralık bayram ikramiyelerini kimler alabiliyor? Emeklilik dilekçesini veren ancak 3 Mart'tan beri halen emekli olamayan EYT'liler de bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinde, merak edilen sorulara yanıt verildi. Bayram ikramiyesini kimler alabilecek sorusu en çok merak edilenlerin arasındaydı.
Zamlı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda ödenmeye başlanacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de bayram ikramiyesi alacak.