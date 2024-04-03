Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak! Tahminler korkuttu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2024'ün mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024'ün ilk ayında yüzde 6,70, ikinci ayında ise 4,53 artış göstermişti.

Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak! Tahminler korkuttu
Editör: Metehan Gül

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2024'ün mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024'ün ilk ayında yüzde 6,70, ikinci ayında ise 4,53 artış göstermişti.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı tahmin ediyor. 

Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon oranı tahmini ise bu ay 45,58 oldu. 

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Kaynak: TRT Haber

# enflasyon # ekonomi
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