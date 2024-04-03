Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 3 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altındayükseliş seyri devam ediyor. Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin Fed'in ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseliş gösteriyor. Peki Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 3 Nisan altın fiyatları...

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 3 Nisan 2024 altın fiyatları...
Editör: Orhun Çoban
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Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Nisan 2024 altın fiyatlarını araştırıyor.  İşte 3 Nisan altın fiyatları...

Altının ons fiyatı 2 bin 255 dolar seviyesinde seyrediyor. 

3 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 2.351,45
  • Gram altın satış: 2.351,80

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 3.978,00
  • Çeyrek altın satış: 4.232,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 7.908,00
  • Yarım altın satış: 8.292,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 15.961,00
  • Tam altın satış: 16.510,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 16.326,00
  • Cumhuriyet altını satış: 16.336,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 16.252,00
  • Ata altın satış: 16.953,00
# Altın
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