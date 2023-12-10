Asgari Ücrette Kritik Gün! Masada Hangi Rakamlar Var? Masada Hangi Rakamlar Var?

2024 yılı asgari ücret zamlarının belirlenmesi için kritik süreç yarın başlıyor. Gözler yarın düzenlenecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında... Zam pazarlığı 8 milyon işçi ve ailelerini yakından ilgilendiriyor.

Daha önce yılda bir kere zam verileceği açıklanan asgari ücret için, kulislerde 15 bin 500 liradan 18 bin liraya kadar rakamlar dile getiriliyor. Beklentilerin yükseldiği asgari ücret pazarlığının bu yıl 'zorlu' geçeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Komisyonda işçi tarafını temsil edecek olan TÜRK-İş açlık sınırının 14 bin 25 TL olduğunu hatırlatmış ve bu rakamın altındaki herhangi bir rakamın pazarlık için söz konusu bile olamayacağını duyurmuştu.

Asgari Ücret 18 Bin TL Mi Olacak?

Kulislerde de 2024 asgari ücret zammı için pek çok rakam konuşulmaya başlandı. Asgari ücret zammında 15 bin 500 lira ile 18 bin lira arasında bir rakamda karar kılınması beklenirken, en çok öne çıkan rakam ise 17 bin TL oldu. 18 bin lira ise çok zor olarak nitelendiriliyor. Zammın yılda bir kez olması ve Mart ayında yerel seçimlere gidilecek olması nedeniyle beklentiler de yükselmiş durumda.