Perinçek'ten Suikast Emrine Sert Yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ’nün Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’yı hedef alan suikast planı hakkında konuştu. FETÖ'cülerin hiçbir Vatan Partisi neferinin kılına zarar veremeyeceğini belirten Perinçek, "Sizin karanlık baykuşunuzu Pensilvanya'dan Ankara’ya getirecek ve Saman pazarında Türk yargısına teslim edeceğiz" sözleriyle meydan okudu.

Vatan Partisi'nin Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ'cü yapılanması tek tek ifşa etmesi örgütüte telaş yarattı. FETÖ Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı hakkında suikast emri verdi.

Suikast emrine ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten açıklama geldi. Vatan Partisi lideri, FETÖ elebaşı Gülen'i Ankara'ya getirip Türk yargısına teslim edeceklerini ilan etti. Perinçek'in bilim ocaklarındaki FETÖ yapılanmasına yönelik akademisyenlere ve öğrencilere de çağrısı oldu.

Perinçek'in konuşmasında Samanpazarı ayrıntısı dikkat çekti. Ankara'daki Samanpazarı semti, Cumhuriyet karşıtı İskilipli Atıf'ın da asıldığı meydan olarak biliniyor.