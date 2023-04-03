Memur maaşlarına iyileştirme talebi

Enflasyonun üç ayda yüzde 12,52 olarak gerçekleşmesi sonrasında memurlardan maaşlar için iyileştirme talebi geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş ve ücretlerin eridiğini ve kayıpların artacağını kaydetti.

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Memur maaşlarına iyileştirme talebi - Resim: 1 1 5

Enflasyonun üç ayda yüzde 12,52 olarak gerçekleşmesi sonrasında memurlardan maaşlar için iyileştirme talebi geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş ve ücretlerin eridiğini ve kayıpların artacağını kaydetti.

Memur maaşlarına iyileştirme talebi - Resim: 2 2 5

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memurlar seyyanen zam talebinde bulundu.

Martta TÜFE yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51'e geriledi.

Memur maaşlarına iyileştirme talebi - Resim: 3 3 5

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek yeni düzenleme talep etti.

Memur maaşlarına iyileştirme talebi - Resim: 4 4 5

Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yılın ilk üç ayında enflasyon oranının yüzde 12,52, enflasyon farkının ise yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Yalçın, önümüzdeki 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun da bu farka ekleneceğini belirtti.