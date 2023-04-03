Memur ve emekli maaş zammında kritik ayrıntı
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? M
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Mart ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce memır ve memur emeklisi enflasyon farkına yönelik sorularına yanıt arıyor. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.