Memur ve emekli maaş zammında kritik ayrıntı

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Mart ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?