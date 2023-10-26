Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak! Bir Kez Daha Faiz Artışı Bekleniyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Geçen ay politika faizi yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.
Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faizi 500 baz puan artıracağı tahmin ediliyor.
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