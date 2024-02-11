Meşhur ayakkabı fabrikası iflas etti! Türkiye'nin en büyüğüydü, şimdi 5 metrekarelik atölyede çalışıyor

Türkiye ekonomisinin geldiği kötü durumu özetleyen bir iflas hikayesi bugünlerde bir kez daha gündem oldu. Küresel ekonomik kriz, Türkiye'de de binlerce kişinin işini kaybetmesine neden oldu. Dünyada pek çok ülke zaman zaman krizlerden etkilenirken, Türkiye her dönem bu krizlerden en çok etkilenen ülkelerden birisi oluyor.

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz gibi pandemi sonrası yaşanan kriz de binlerce firmanın iflas etmesine neden oldu. Peki 2001 yılında yaşanan krizde kimler iflas etti? İşte durumu özetleyen bir yaşam öyküsü...

BANT SİSTEMİYLE ÜRETİM YAPAN İLK FABRİKALARDAN BİRİYDİ

Güven Söylemez, Ankara'da 1973 yılında ayakkabı imalat ve tamirat sektöründe çırak olarak işe başladı. 1980 yılında babasıyla birlikte büyük bir fabrika kuran Söylemez, 130 kişiyi istihdam ediyordu.

Türkiye'de bant sistemiyle üretim yapan ilk atölyelerden birini kuran Söylemez, ekonomik kriz nedeniyle iflas etti.

Güven Söylemez, yaşadıklarını "1999 yılından 2001'e kadar olan yıllarda birtakım zorluklarla karşılaştık. O yıllar bizim için çok zor geçti. Ekonomik krizin etkisini kaldıramadık, benim yaş grubumdaki arkadaşlarımın çoğu iflas etti." sözleriyle özetledi.

Ekonomik krizden sonra tüm mal varlığı kaybeden Güven Söylemez hayata sımsıkı tutundu.

Uzun yıllar Kayseri'de çalışan Söylemez 2019 yılında Nevşehir'de 5 metrekarelik atölye açtı. Dükkanında ayakkabı imalatı ve tamiratı yapan Söylemez, "İnsan yaşamı boyunca çeşitli evrelerden geçebilir. Hayattan yılmamak en önemlisi. Para her şey değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.merhabahaber.com