Eski Bakan Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti!

Eski Devlet Bakanı ve Yazar Yılmaz Karakoyunlu, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karakoyunlu'nun İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığını duyurdu.

Yazar Yılmaz Karakoyunlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 20 ve 21'inci dönem İstanbul milletvekilliği de yaptı. Bu dönemde Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu 2001 yılında, Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sorumlu olarak görev aldı.

Yılmaz Karakoyunlu’nun, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı, Üç Aliler Divanı, Çiçekli Mumlar Sokağı, Mevsimler Eskidi Biraz, Yorgun Mayıs Kısrakları gibi kaleme aldığı ve sinemaya da uyarlanan çok sayıda romanı bulunuyor.