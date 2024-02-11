Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti! Füruzan kimdir?

Edebiyatımızın usta ismi Füruzan'ın yaşamını yitirmesi dolayısıyla, usta yazarın hayatını merak edenler Füruzan kimdir sorusuna yanıt arıyor. Parasız Yatılı eseri ile bilinen Füruzan'ın hayatı hakkında bilgiler burada yer alıyor. İşte ayrıntılar...

FÜRUZAN KİMDİR

1932 tarihinde İstanbul’da doğan Füruzan‘ın, tam adı Feruze Çerçi’dir. Karikatürist Turhan Selçuk’la evlendikten sonra bir süre Füruzan Selçuk imzasını kullandı.

Farklı semt okullarında eğitim gördükten sonra Yalova Demir Köyü İlkokulu’nu bitirdi. Orta öğrenimini yarıda bırakıp kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

Daha çok gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı benimseyen Füruzan, ilk hikâyelerini Seçilmiş Hikayeler, Türk Dili, Pazar Postası (1956-58); ustalık dönemi ürünlerini Dost, Papirüs, Yeni Dergi dergilerinde yayımladı.

İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikaye Armağanı’nı, ilk romanı 47’liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazanmıştı

Parasız Yatılı adlı eseri ise sinemaya uyarlandı.