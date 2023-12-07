Motorin Fiyatlarında İndirim

Akaryakıt fiyatları, vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Otomobili olanlar ve haftanın hemen hemen her günü trafiğe çıkan vatandaşlar, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin, fiyatlara zam ya da indirim gelip gelmediğinin haberlerini dikkatli bir şekilde araştırıyor.

Motorin Fiyatları Ne Kadar?

Akaryakıt fiyatlarına yapılan indirim ve zamların gündem olmasının ardından araç sahipleri 'İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar? Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar? İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar?' sorularına cevap aramaya başladı.

Motorin fiyatları brent petrolün varil fiyatındaki son değişikliklerden de etkilenmiş durumda. Brent petrolün varil fiyatının 74 dolara gerilemesiyle birlikte motorinin litre fiyatına da bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmesine neden oldu. Buna göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim yapıldı.

Megakent İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin ortalama litre fiyatı 36 lira 24 kuruş oldu. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 36 lira 92 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 13 kuruş oldu.

Ortalama 34 lira 58 kuruştan satılan benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.