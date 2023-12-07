Sağlıklı Yaşamın Formülü: Hareket Etmek

Kış mevsiminde kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor, günlerin kısalmasıyla daha az spor yapıyoruz. Peki beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Yapılması gerekenler haberimizde...

Sağlıklı Yaşamın Formülü: Hareket Etmek
Editör: Şevval İskender

Havalar soğudu, kapalı alanlarda geçirilen süre arttı. Bu da sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, sağlıksız abur cubur tüketiminden kaçınmayı, vitaminli besinler tüketmeyi öneriyor.

Peki, hareketsiz bir yaşamdan kaçınmak için neler yapmalıyız?

Uzmanlar, kapalı alanlarda da hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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