Kopenhag-Galatasaray Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi A grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grupta aynı puanda yer aldığı Kopenhag ile karşılaşacak. Mücadelede kazanan takımın gruptan çıkacağı mücadele iki takım adına da grubun final maçı anlamına geliyor. Peki maç şifresiz yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Kopenhag-Galatasaray Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Kopenhag-Galatasaray Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
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Şampiyonlar Ligi A grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grubun son maçında deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak son maçlarında iki takımın sahadan beraberlikle ayrılması neticesinde takımların puanları 5'e yükseldi. Şimdi gözler Parken Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadelede! Temsilcimiz kazanması halinde gruptan çıkma başarısı elde edecek. Olası bir mağlubiyet ise tüm planlarımızı alt üst edecek. 

Kopenhag-Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Kopenhag-Galatasaray maçı 12 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te Parken Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Puan Durumu

1- Bayern Münih 13

2- Kopenhag 5

3- Galatasaray 5

4- Manchester United 4

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# kopenhag # Galatasaray
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